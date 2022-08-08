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Эксперт рассказал о последствиях удара молнии для организма человека

Эксперт по безопасности Старостин: удар молнии может привести к термическим ожогам и неврологическим последствиям
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Удар молнией может привести к термическим ожогам и неврологическим последствиям, поэтому пострадавшему следует сразу обратиться за медицинской помощью. Об этом «Известиям» 8 августа рассказал директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.

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«Если произошло поражение атмосферным электрическим током, следует обратиться за медицинской помощью для дальнейшего обследования, поскольку могут быть и термические ожоги в результате поражения электрическим током, и неврологические последствия», — подчеркнул он.

По словам эксперта, при угрозе удара молнии не стоит прятаться под отдельно стоящими деревьями, вблизи каких-то высоких мачт.

«Если оказались на открытой местности, желательно не находиться на вышележащих участках. Желательно выключить мобильный телефон и другие передающие устройства, если они есть при человеке. Желательно пережидать грозовой фронт где-то в укрытии, поскольку помимо разрядов атмосферного электричества это, как правило, сильные ветровые нагрузки. Поэтому следует избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями, рекламными щитами и так далее», — добавил Старостин.

Ранее в этот день в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили о смерти туриста из Уфы от удара молнии в Сочи. Инцидент произошел накануне в районе горного хребта Аибга — около станции канатной дороги «Поляна 2200 метров» в районе тропы «Цирк» на Красной Поляне. Молния попала в 47-летнего мужчину в тот момент, когда он совершал спуск с горы. От полученного электрического разряда он умер на месте. По факту гибели туриста проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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