Ученые предупредили о катастрофе в случае исчезновения крокодилов

Ученые Оксфордского университета сообщили, что около 32–38% функционального разнообразия крокодилов может быть утрачено в течение ближайших 100 лет. Исследование специалистов опубликовано в журнале Functional Ecology 5 августа.

К таким последствиям может привести утрата благоприятной среды обитания животных, охота на них и другие факторы человеческой деятельности.

Ученые отметили, что возможно вымирание в том числе очень важных для экосистемы видов, например филиппинского крокодила, контролирующего популяции сельскохозяйственных вредителей, пишет «Газета.ru».

12 июля стало известно, что в Канаде экологи потребовали обеспечить безопасность китам, которые ежегодно запутываются в рыболовных сетях и там же погибают. Экоактивисты выступили с призывом после того, как в заливе Святого Лаврентия был обнаружен запутавшийся в сетях кит. Животное идентифицировали как 38-летнего самца по кличке Меридиан.

В марте в Новой Зеландии погибло более двух десятков гринд — млекопитающих из семейства дельфиновых. Они выбросились на берег.