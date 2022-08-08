Общественные бани планируют построить в населенных пунктах Приамурья

Власти Амурской области намерены разработать поэтапную программу строительства новых бань в населенных пунктах. Министерство ЖКХ сейчас собирает заявки от глав районов и анализирует потребность населения.

Как сообщает региональное правительство, сотрудники минстроя уже начали готовить предложения по типовым проектам и просчитывать их стоимость. Специалисты должны определить размеры объектов, а также очередность строительства, пишет ИА PriamurMedia

«Речь не о тех заведениях, куда люди ходят отдохнуть и пообщаться с друзьями. Речь об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия», — объяснил губернатор Василий Орлов.

На сегодняшний день на территории Приамурья расположено 86 общественных бань, возведенных в период с 1926 по 2014 год. При этом 64 из них требуют капитального или текущего ремонта. По данным министерства ЖКХ, регион нуждается еще в 18 подобных заведениях.