Около 1,4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Волгоградской области
С начала сезона в Волгоградской области 1,4 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Активность вредителей не превышает средние многолетние показатели.
По данным Роспотребнадзора региона, у двух человек диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку. Случаи заболевания выявлены в Городищенском и Котельниковском районах, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».
Специалисты напоминают, что при выходе на природу жителям региона необходимо соблюдать определенные правила. В частности, следует выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и брюками нейтральных цветов. Голову желательно закрывать головным убором. Кроме того, рекомендуется использовать спреи против клещей.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае от укусов клещей пострадало более 7,5 тыс. человек. Активность клещей превышает многолетний показатель на 15,6%.