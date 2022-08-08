Глава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке референдума

Глава Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума по воссоединению региона с Россией. Об этом он сообщил 8 августа в своем Telegram-канале.

Документ был подписан в Мелитополе на форуме общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией». Перед этим проект резолюции зачитали участникам форума, которые его единогласно поддержали.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, в свою очередь, сообщил, что власти региона рассматривают возможность проведения референдума в том числе в онлайн-формате.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что проведение референдумов станет условием отказа от переговоров с Россией, подчеркнул, что решение о голосовании принадлежит жителям этих регионов. Кроме того, Песков призвал Зеленского задуматься, почему такое большое количество людей не желает жить в составе Украины.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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