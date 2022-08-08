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СБУ заявила о предотвращении покушения на глав минобороны и разведки

СБУ: предотвращено покушение на министра обороны и главу разведки Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении покушения на министра обороны Алексея Резникова и руководителя главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 8 августа в Telegram-канале ведомства.

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По информации СБУ, покушение якобы готовили некие диверсанты. Также, по данным спецслужбы, планировалось ликвидировать и «известного украинского активиста». Доказательства, подтверждающие эти сведения, не представлены.

6 августа стало известно, что заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура скончался в результате покушения. В Следственном комитете России заявили, что расследуют обстоятельства инцидента. В ведомстве заверили, что установят обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Двумя днями ранее сотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, подложившего взрывное устройство под автомобиль главы военно-гражданской администрации города Александра Сауленко. В соответствии с планом террорист заложил 2 кг тротила под машину Сауленко и должен был проследить за тем, чтобы потенциальные жертвы оказались на месте. К счастью, на действия злоумышленника обратили внимание местные жители — в противном случае многие могли пострадать от последствий взрыва.

В июле украинская сторона совершила попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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