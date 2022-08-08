Жителей Ростовской области предупредили о жаре до +42 градусов

В ближайшие дни в Ростовской области синоптики прогнозируют аномальную жару. Температура воздуха достигнет +42 градусов.

По данным Северо-Кавказского УГМС, аномальные показатели ожидаются с 9 по 11 августа, уточняет RostovGazeta. По ночам температура не будет опускаться ниже +20 градусов. В дневные часы ожидается +40…+42 градуса, лишь в отдельных районах ожидается +38 градусов.

В связи с высокой пожарной опасностью в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение.

Ранее жару и отсутствие осадков спрогнозировали синоптики в Оренбургской области. Температура воздуха повышается до +34 градусов.