Локо-Банк предложил низкие комиссии по платежам в альтернативных валютах

Локо-Банк предложил бизнесу низкие комиссии по платежам в ряде валют. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, банк запустил акцию по расчетно-кассовому обслуживанию малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

При этом наиболее выгодные тарифы применяются к трансграничным платежам в национальных валютах стран-партнеров России. Среди них — китайские юани, казахстанские тенге, белорусские рубли и армянские драмы. Комиссия по ним составляет 0,1% от суммы платежа. Процедура валютного контроля Локо-Банком проводится бесплатно.

«Локо-Банк одним из первых на рынке перешел на новую модель в работе с предприятиями из сферы ВЭД – мы не только проводим платежи, но и устанавливаем комиссии в валютах дружественных стран. При этом размер комиссий один из самых низких среди российских банков», — отметил руководитель центра транзакционного бизнеса Локо-Банка Кирилл Сорокин.

По его словам, клиенты кредитной организации активно переходят на обслуживание в этих валютах в качестве замены долларов и евро. «Проводить платежи в альтернативных валютах – это быстро и безопасно, денежные средства доходят до партнеров в нужные сроки, что позволяет бизнесу эффективно планировать операционную деятельность», — заверил Сорокин.

Локо-Банк основан в 1994 году, является универсальным коммерческим банком, предлагающим услуги розничным и корпоративным клиентам. Банк имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) от российского рейтингового агентства АКРА.