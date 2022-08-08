Мужчина пострадал при столкновении двух лодок в Нижегородской области

Следователи проводят проверку по факту столкновения двух лодок на Волге в районе Кстова (Нижегородская область). Один мужчина доставлен в больницу.

Инцидент произошел вечером 5 августа. 48-летний мужчина, управляя маломерным судном, допустил столкновение с лодкой «Фрегат» под управлением 66-летнего нижегородца. Второй судовладелец получил травмы, с которыми его госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного или водного транспорта, если эти деяния повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В середине июля на Павловском водохранилище в Башкирии столкнулись две лодки, в которых находились пятеро взрослых и ребенок. Травмы получили два человека.