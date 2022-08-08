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В Совфеде оценили заявление ЕС о наличии опасных примесей в газе из Британии

Сенатор Ковитиди: призыв ЕС очистить британский газ от примесей — плохой знак в преддверии зимы
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Фото: Global Look Press/Han Yan
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Призыв европейских газовых компаний к Великобритании о необходимости принять срочных решение в отношении концентрации опасных примесей в природном газе — плохой знак в предверии осени и зимы, заявила в понедельник, 8 августа, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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«Постоянные экстренные ремонтные работы газопровода, осуществляемые между Великобританией и Европой, свидетельствуют о полной неготовности Европы и Британии встретить предстоящую зиму. Зима близко и с Россией надо мириться любой ценой», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что в поставляемом из Великобритании в Евросоюз (ЕС) газе обнаружены опасные примеси. В связи с этим несколько европейских энергетических компаний призвали оператора единой системы Соединенного Королевства National Grid принять срочные меры для снижения их уровня. В числе опасных для здоровья веществ отмечены «радиоактивные», «токсичные», «пирофорные» и легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом.

29 июля сообщалось, что из-за отсутствия поставок газа из России и по причине введенных против нее рестрикций Великобритания переплатила 5000% за электричество.

Ранее, 25 июля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

О плане по сокращению спроса на газ ЕК сообщила 20 июля. Первоначально эта цель будет добровольной для каждой из стран ЕС, но может стать и обязательной, если комиссия объявит чрезвычайную ситуацию.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут цены и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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