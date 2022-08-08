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Путин наградил посла РФ в Польше Сергея Андреева орденом Александра Невского

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Фото: TASS/EPA/RADEK PIETRUSZKA
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Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Польше Сергея Андреева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 8 августа.

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«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства наградил режиссера Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 июля сообщил, что российский лидер наградил его орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективное решение имеющих государственное значение задач.

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