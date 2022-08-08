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Москвичей предупредили о сильной грозе и ветре до 17 м/с в ближайшие часы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве ожидается сильный дождь и ветер в течение ближайших часов и до вечера следующего дня, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС 8 августа.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 8 августа до 21 часа 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков до 14 мм, при грозе порывы ветра 14–17 м/с», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что жителям столицы не рекомендуется парковать машины под деревьями, а также посоветовали избегать внезапных маневров на дорогах и сбавить скорость движения. Жителей столицы предостерегли от того, чтобы укрываться под деревьями во время грозы и посоветовали избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее 8 августа научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о том, что в ряде регионов России наблюдается очень сложная ситуация, вызванная осадками. Он отметил, что очень интенсивные дожди уже долгое время наблюдаются на юго-востоке страны, в Приморском крае, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области.

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