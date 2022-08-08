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Военкор «Известий» показал кадры ночных ударов по позициям ВСУ в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал работу самоходных артиллерийских установок союзных сил по позициям украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Он рассказал, что орудия работают круглосуточно. Но самая горячая фаза — ночная.

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«Под покровом тьмы украинские националисты пытаются перегруппироваться, но разведка за этим внимательно следит», — пояснил журналист.

Как только союзные войска замечают подозрительное движение на позициях, сразу заказывается огонь по цели. Как это происходит, съемочная группа «Известий» запечатлела на видео.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили в районе Харькова пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В результате высокоточных ударов было ликвидировано до 150 боевиков, а также 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

8 июля корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что силы ДНР в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам республики обстрелами из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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