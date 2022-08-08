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Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 августа сообщил губернатор российского региона Денис Паслер.

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В июле Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР, пишет kp.ru.

«Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. <…> Наметили для себя три важных для района социальных объекта, которые сделаем в первую очередь: гимназию, городской стадион «Шахтер» и детскую школу искусств», — написал Паслер в Telegram-канале.

Он сообщил, что в новом учебном году учеников гимназии № 1 будут ждать теплые, светлые помещения, новая уличная спортплощадка и отремонтированная столовая.

Кроме того, район ЛНР получит по семь угольных и газовых котлов, четыре блочных газовых котельных, произведенных в Новосергиевке, добавил губернатор Оренбургской области.

В мае стало известно, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. Тогда же Минстрой России начал оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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