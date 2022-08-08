МИД РФ ответил Риге на предложение признать РФ «террористическим государством»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что возможное решение парламента Латвии признать Россию «террористическим государством» является антироссийской акцией в русле антироссийской истерики. Ее слова 8 августа приводит официальный сайт ведомства.

«Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику. Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести», — рассказала она.

2 августа комиссия парламента Латвии по иностранным делам одобрила предложение признать РФ «государством, поддерживающим терроризм», подтвердила Захарова. Она также добавила, что на очереди ждет рассмотрение этого вопроса на заседании латвийского парламента, ближайшее заседание которого пройдет 11 августа.

Ранее 8 августа МИД России осудил слова главы латвийской дипломатии Эдгара Ринкевича, который назвал бессмысленными протесты Москвы из-за того, что граждан РФ, въезжающих в Латвию, проверяют с особой тщательностью и даже заставляют подписывать документы с осуждением специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Информация о том, что россиян, отказавшихся подписать документ с осуждением действий властей РФ, перестали пускать в Латвию, появилась в конце июля. На этом фоне 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка, которой там выразили протест и вручили ноту в связи с давлением на россиян при въезде в республику.

Ринкевич в ответ заявил, что Латвия продолжит «действовать в интересах безопасности».

Кроме того, министр предложил Евросоюзу запретить выдачу россиянам туристических виз. Сама Латвия объявила о прекращении выдачи въездных документов для граждан РФ 5 августа. Исключение составляют случаи въезда на похороны близких родственников.

Вместе с тем вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» отметил, что Латвия не выдает россиянам турвизы еще с весны 2022 года.