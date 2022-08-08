В Саратовской области мать обвинили в убийстве младенца

В Саратовской области женщина обвиняется в убийстве младенца, сообщает СУ СКР по Саратовской области в понедельник, 8 августа. Убийство произошло в сентябре 2021 года, отмечают следователи.

«21-летняя девушка находилась в квартире дома по улице Урицкого города Вольска со своим трехмесячным сыном. Мальчик стал плакать. Будучи раздраженной на плач ребенка, мать подошла к нему и ударила кулаком в голову», — говорится на сайте Следственного комитета.

Следователи дополняют, что спустя несколько дней девушка, находясь в квартире со своей матерью и сожителем, вновь несколько раз ударила своего малыша из-за плача по голове, после чего задушила ребенка.

«Зашедшая в комнату мать фигурантки обнаружила ребенка без признаков жизни и сообщила в правоохранительные органы», — подчеркивает ведомство.

Обвиняемая признала свою вину, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей инородным телом, пишет «АиФ-Саратов».

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд.

В январе текущего года в Кисловодске 54-летний сожитель няни убил полуторагодовалого ребенка. Он был сильно пьян и нанес ребенку по меньшей мере девять ударов ножом, после чего бросил тело в подъезде и скрылся.