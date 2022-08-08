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«Бойцовский клуб РЕН ТВ» завоевал мужскую аудиторию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого на ринге встретились чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон и российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, стал лидером вечернего слота в пятницу, 5 августа, среди мужской аудитории.

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Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые прошел по правилам ММА

Так, по данным Mediascope, среди мужчин старше 4 лет и старше 18 лет в крупных городах РЕН ТВ показал доли соответственно 10,8% и 11,1%, победив в борьбе за внимание аудитории информационные программы, шоу и кинопоказы.

По обеим аудиториям доли «Бойцовского клуба» традиционно превысили средние доли канала по дню и средние доли канала в слоте с начала года.

Поединок между Монсоном и Дациком впервые в истории «Бойцовского клуба» проводился по правилам ММА. Бой завершился победой россиянина.

В рамках турнира на ринге также встретились бразильский боец Фернандо Родригес и россиянин Гаджи Наврузов. Этот бой завершился победой Родригеса. Кроме того, звезда ММА Святослав Коваленко удушающим приемом выиграл бой с блогером Сашей Стоуном, а Николай Чибисов единогласным решением судей победил Андрея Ефимова.

Уже 26 августа поклонников единоборств на канале РЕН ТВ ждет увлекательный бойцовский вечер: телеканал покажет турниры в Екатеринбурге и Сербии с участием боксеров Александра Шлеменко и Мурата Гассиева.

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