Автомост через реку Амур с 10 августа перейдет на платный режим

Международный автомобильный мост через реку Амур, соединяющий Россию и Китай, с 10 августа перейдет на платный режим работы. Об этом 8 августа сообщило министерство дорожного хозяйства Амурской области.

Автомобильный мостовой переход построен на основе концессии. Этот механизм предусматривает оплату за проезд по мосту в качестве источника возврата инвестиций. Вместе с тем для проверки работы всех систем в реальных условиях в течение первых двух месяцев с начала движения грузового транспорта мостовой переход функционировал без взимания платы.

В министерстве отметили, что на первом этапе за проезд своих грузовиков каждая страна будет оплачивать только на своей территории.

Размер платы за проезд зависит от высоты автомобиля и количества его осей.

Стоимость проезда для грузовых автомобилей в настоящее время варьируется от 1030 до 9540 рублей. Более подробная информация размещена в спецразделе «Тарифы» на сайте mostamur.com.

10 июня в Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Он обеспечит грузовое движение по маршруту Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай) через реку Амур.

29 июля в Приморском крае начался ремонт сразу восьми мостов, расположенных в Хасанском, Пограничном и Кавалеровском районах. Ремонт мостов входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца 2022 года по нацпроекту также планируется привести в порядок 100 км дорожного покрытия.