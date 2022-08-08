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Пресс-секретарь Песков: делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров»

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Делегация переговорщиков с Украины «ушла с радаров», между Москвой и Киевом сейчас нет переговоров, а спецоперация продолжается и будет идти до того, когда будут выполнены все задачи. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается — продолжается до выполнения постановленных целей. Я могу только констатировать, что в настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — заявил он в понедельник, 8 августа.

Официальный представитель Кремля также прокомментировал журналистам заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территориях, не подконтрольных украинским военным. Песков обратил внимание на то, что не Москва является инициатором проведения референдумов, а сами местные жители.

6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину организовать встречу с Зеленским в Турции. Он дополнил, что Анкара готова стать площадкой для переговоров.

5 августа первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сказал, что делегация с Украины не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия вызывают лишь смех.

7 июля российский президент отметил, что Российская Федерация не выступает против мирных переговоров с украинской стороной, но чем позже они начнутся, тем труднее «будет с нами договариваться», отметил Путин.

Российская и украинская делегации провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, последняя прошла 29 марта в Стамбуле. В то время помощник российского президента и глава переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что РФ получила предложения в письмах от Украины, которые подтверждают ее стремление к нейтралитету и безъядерному статусу.

Но на отправленные позднее предложения в Киев Москва так и не дождалась ответа. 17 мая замглавы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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