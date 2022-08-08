Италия начнет вырабатывать газ из отходов

Итальянская компания Maire Tecnimont намерена сократить зависимость от России, начав производство газа из перерабатываемых отходов. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Алессандро Бернини.

Компания разрабатывает технологию извлечения углерода и водорода из свалочных отходов для дальнейшего производства из них экологически чистых химикатов и топлива.

Бернини считает, что находящиеся на свалках страны отходы можно использовать для производства газа, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей, в том числе от России.

«При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тыс. т в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом», — сказал Бернини.

Ранее, 1 августа, с инициативой производить газ из отходов выступили в Германии.

Газовый кризис, выразившийся в нехватке газа и росте цен на него, разразился в Европе в результате введения странами ЕС антироссийских санкций и проблем с поставками по газопроводу «Северный поток», для которого «Газпром» не может вернуть турбину после ремонта в Канаде. В июле средняя цена газа на европейской бирже в июле выросла почти на 50%.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По словам российского президента, инфляция в этих государствах достигла абсолютно беспрецедентного уровня.