Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о мальчике Алексее, в честь которого выпустили шоколадки. Об этом 8 августа пишет пресс-служба Кремля.

Во время встречи губернатор вручил президенту шоколадки «Алешка» и рассказал историю их возникновения. По словам Гладкова, этот мальчик живет в селе Веселая Лопань недалеко от Белгорода. После начала спецоперации ВС РФ на территории Украины, Алеша начал каждый день выбегать к дороге и провожать военные колонны.

«Когда они шли, он вставал [у дороги] и отдавал им честь. Кто-то его снял [на видео], и выложил в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда увидел, что колонны идут, а на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слез», — сообщил губернатор.

Гладков пояснил, что когда местные кондитеры узнали об этом, то сразу решили сделать такой шоколад.

По завершении встречи Путин поблагодарил губернатора за подарок.

25 мая Гладков рассказал, что в магазинах шоколад продаваться не будет. Он отметил, что первая партия выпущенного шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой. Также получил сладость и сам мальчик.

18 мая сообщалось, что для первоклассника Алеши, который каждый день приветствует проезжающие мимо колонны участников спецоперации, сотрудники МВД устроили экскурсию. Они рассказали, как учатся профессии полицейского. Кроме того, мальчику вручили специально сшитую для него форму, фуражки офицеров МВД и погоны, а также полицейский автомобиль на радиоуправлении. 28 мая ребенка приняли в Юнармию, отмечает RT.

12 мая Министерство обороны России в своем Telegram-канале поблагодарило мальчика Лешу из Белгорода за патриотизм.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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