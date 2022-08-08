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МИД Финляндии примет меры, если россияне будут получать шенгенские визы ради транзита

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В Финляндии следят за целевым использованием россиянами шенгенских виз и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования. Об этом 8 августа заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.

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По правилам шенгенского соглашения, получатель визы должен провести основную часть определенного визой времени в выпустившей ее стране, в данном случае в Финляндии. Однако из-за того, что целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз гражданам РФ, в то время как очереди на их получение от других стран ЕС достигают нескольких месяцев, россияне подают заявки на выпуск шенгенской визы в стране с наименьшими очередями ожидания, а не фактом своего пребывания.

«Да, мы уже обращаем на это внимание. Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения», — цитирует Таннера радиовещательная компания YLE.

Ранее выдачу шенгенских виз россиянам ограничили Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша и Нидерланды.

28 июля в Еврокомиссии заявляли «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

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