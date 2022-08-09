Шведская идея

С закрытием магазинов и полным уходом IKEA из России возникает вопрос о том, кто заменит шведского ритейлера. Предлагаю начать искать ответ, отталкиваясь от его аудитории. На мой взгляд, в первую очередь закрытие магазинов бренда расстроило ту часть потребителей, которые привыкли к готовым предложениям по дизайну интерьера. Ритейлер показывал, как можно обустроить свой дом просто и со вкусом, не тратя много денег. Компания предлагала готовые дизайнерские решения организации пространства квартиры и отдельных комнат, которые можно было сразу приобрести в магазине и повторить у себя дома. Россияне привыкли к этой модели потребления.

На чем сделать акцент отечественным производителям, чтобы семимильными шагами начать развиваться в освободившейся нише?

Тут стоит вспомнить, что бизнес-модель IKEA совершенствовалась на протяжении 79 лет в 57 странах. Такой готовой концепции на российском рынке сейчас нет, и создать ее в кратчайшие сроки невозможно. Конечно, существуют фирмы, которые работают над обустройством комфортного и уютного жилья. Но их бизнес далек от уровня IKEA.

Впрочем, у ушедшего из России ритейлера было не только собственное производство (речь о четырех заводах, которые сейчас выставлены на продажу), но и подключенные российские фабрики. Они делали готовую мебель как для шведского бренда, так и для рынка. Эти производства остаются базовой возможностью для воссоздания российской IKEA. К слову, в соцсетях даже гулял пост с перечислением отечественных партнеров бренда, у которых можно купить «те самые» стеллажи, матрасы, постельное белье или фрикадельки. Впрочем, оказалось, что не все из них поставляют эти «те самые» товары не в магазины шведского ритейлера, а в свободную продажу. По крайней мере, пока.

В нашей стране есть компании, которые по внутренним каналам заявили, что готовы выкупить эти фабрики и продолжить бизнес в новой оболочке. Кроме того, публично об интересе к активам IKEA сообщали мебельные ретейлеры Hoff и Mr.Doors, инвестиционный холдинг АФК «Система» и сеть гипермаркетов для дома и дачи «Твой дом». Но, думаю, у всех этих организаций пока еще нет четкого понимания, как это сделать и будет ли оно того стоить. Если говорить о комплексных решениях, которыми славилась шведская компания, думаю, в России для возрождения ее бизнеса необходим оператор с группой дизайнеров, которые могли бы проработать образцы мебели и других предметов интерьера, создать линейки, вещи в которых будут легко сочетаться между собой.

Вполне вероятно, что бизнес IKEA выкупит федеральная мебельная компания. Тогда фактически бренд останется с нами, только под новым юридическим названием. Допустим, это может быть «Идея» или «Руссея». С теми же привычными покупателям вещами в скандинавском стиле. Это сценарий, похожий на тот, по которому «Макдоналдс» превратился в сеть «Вкусно и точка».

Возможен и другой вариант: площадки IKEA выкупит торговая сеть, и новый ритейлер станет маркетплейсом продукции множества разных маленьких предприятий. Вероятно, они будут пытаться разработать что-то новое или, наоборот, продолжат скандинавский минимализм и даже будут использовать диковинные названия предметов.

В любом случае, по какому бы сценарию ни развивались события, главный вопрос здесь — как быстро покупатели смогут адаптироваться под новое название и смогут ли новые владельцы выпускать продукцию того же качества.

Автор — генеральный директор группы компаний «Удачная мебель» Игорь Чепенко

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