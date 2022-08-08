Польский политик предупредил о тактике «зуб за зуб» в отношениях с ЕС

Если Еврокомиссия (ЕК) попытается «прижать Польшу к стенке», то у нее не останется другого выбора, кроме как того, как «показать все пушки», которые есть в ее арсенале. Об этом заявил 8 августа генеральный секретарь партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

Соболевский прокомментировал заявления главы партии Ярослава Качиньского, который высказался на тему отказа Евросоюза (ЕС) принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы, которые были нацелены на снятие противоречий между Брюсселем и Варшавой

«Он сказал очевидную вещь. То, о чем мы договорились с Еврокомиссией, было выполнено с нашей стороны, то есть вопрос дисциплинарной палаты Верховного суда был решен. И мы ожидали, что все обязательства будут выполнены и с другой стороны. Но данный отказ в очередной раз было показал, как выглядит реальная политика ЕК в отношении Польши», — заявил Соболевский в комментарии изданию Rzeczpospolita.

На вопрос, сможет ли Польша использовать право вето, генсек партии сообщил, что «возможности включают право вето, которое можно использовать широко, а можно и сузить».

«Право вето может быть использовано в тех вопросах, которые иногда менее важны, но они тоже важны. Так что теперь мы будем использовать свою собственную тактику «зуб за зуб», — указал политик.

Соболевский также добавил, что отказ ЕК выделить деньги Польше выходит за рамки правовых норм, установленных в договорах. И если в стране не будет данной значительной части бюджета ЕС, то она «выстрелит из всех своих пушек», ответив подавляющим огнем.

13 июня в Польше был принят закон, который ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой ранее Еврокомиссия оштрафовала республику на €1 млн в день.

4 июля немецкое издание Die Welt сообщило, что отказ ЕС принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы — неожиданный и «тяжелый» удар для властей Польши. В материале отмечается, что в ответ на запрос депутата Европарламента вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова назвала принятый Польшей закон несоответствующим позиции Евросоюза. Она отметила, что если закон не будет пересмотрен, то Польше «не заплатят денег».

Как оказалось, Еврокомиссия «разделилась» по вопросу о Польше: если ее глава Урсула фон дер Ляйен стремится к сделке с Варшавой, то некоторые влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении страной всех выдвинутых условий.

7 октября 2021 года суд Европейского союза (CJEU) потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. По мнению Еврокомиссии, деятельность палаты может угрожать их независимости и беспристрастности. 21 октября глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным.

Конституционный суд Польши не счел обязательным для исполнения это решение Суда ЕС. Вследствие этого суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. 27 октября 2021 года Польша назвала штраф ЕС узурпацией.

В свою очередь Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза. Позднее под давлением ЕК и угроз отказать Польше в выплате средств из европейских фондов было принято решение изменить закон и ликвидировать дисциплинарную палату.