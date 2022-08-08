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Бегун умер после марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге

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Фото: vk.com/Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге после марафона «Европа — Азия» скончался 37-летний бегун Ильяс Маленков.

«У него остался маленький сынишка, четыре года ему. Очень жаль парня, такой приятный был, спортивный. Сейчас мы собираем деньги на организацию похорон, чтобы поддержать молодую вдову», — цитирует коллег спортсмена екатеринбургский портал е1.ru в понедельник, 8 августа.

Организаторы марафона «Европа — Азия» заявили, что не были в курсе гибели участника. С их слов, Маленков выбрал 10-километровую дистанцию, он почувствовал себя плохо, когда оставалось совсем немного до финиша.

«У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас все очень серьезно, мы обязательно требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции и оказывают помощь, если кому-то становится плохо», — подчеркнул организатор соревнования Андрей Уткин.

Отмечается, что спортсмена доставили в больницу, умер он уже там.

Как сообщает портал, мужчина работал на Свердловской железной дороге и увлекался спортом, в забегах участвовал неоднократно.

Забег состоялся 7 августа. На сайте издания говорится, что за это время за помощью к медикам обратились 40 участников, пятерых из них госпитализировали, в числе которых был и погибший Маленков.

В мае прошлого года в Калининграде 35-летний спортсмен умер от остановки сердца. Бегуну во время всероссийского полумарафона «ЗаБег» стало плохо, прибывшим медикам не удалось его спасти, они констатировали смерть.

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