Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене

Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля заподозрили в государственной измене из-за заключения «харьковских соглашений» по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом 8 августа сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание «харьковских соглашений», способствовал Российской Федерации в оккупации Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что Ежель согласовал проекты этих документов, не посетив заседание кабмина, на котором они обсуждались. В ГБР подчеркнули, что обязательная правовая экспертиза по соответствию проекта соглашения Конституции и законам Украины не была проведена. В ведомстве считают, что экс-министр обороны создал условия для пребывания Черноморского флота России в акватории Украины.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что бывших министров иностранных дел и юстиции Украины в кабинете Виктора Януковича объявили в государственный и международный розыск. В госбюро расследований не уточнили имена чиновников. Предполагается, что речь идет о бывшем министре иностранных дел Константине Грищенко и экс-министре юстиции Александре Лавриновиче, занимавших свои посты в 2010 году.

Накануне стало известно, что их подозревают в госизмене. Уголовное дело в отношении их связано с «харьковскими соглашениями».

Следствие считает, что подозреваемые, вступив в сговор с бывшими президентом Виктором Януковичем и премьер-министром Николаем Азаровым, нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В марте 2021 года в Верховной раде Украины предложили объявить недействительными харьковские соглашения. В частности, украинскому правительству предложили сообщить России о денонсации документа.

Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах государственных органов, которые были привлечены к подготовке харьковских соглашений. Обыски прошли в Верховной раде, ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИДе, а также в правительстве страны.

Азаров назвал звучащие обвинения из-за харьковских соглашений политической местью Киева. По его словам, действия нынешних украинских властей говорят о полном бесправии и беззаконии. Все договоренности в 2010 году власти заключали в соответствии с Конституцией, подчеркнул он.

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.