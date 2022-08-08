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Психолог назвала причины снижения числа физических наказаний в семьях

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Mohssen Assanimoghaddam
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Снижение числа физических наказаний в российских семьях, о котором свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, объясняется улучшением качества жизни и повышением информированности среди родителей. Об этом 8 августа заявила детский психиатр центра доказательной психиатрии и психологии Mental Health Center Юлия Строгова.

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«Сначала мы восполняем базовые потребности: безопасность, еда, сон. И только после этого, когда у родителей появляется ресурс, какой-то запас, когда они отдохнули и у них разнообразная жизнь, они понимают, что они могут и ребенку что-то дать большее», — цитирует ее «Газета.Ru».

По словам специалиста, как только уровень жизни возрастает, подход к воспитанию ребенка у человека меняется.

«Если мы посмотрим на отдаленный отрезок времени, когда одна семья и несколько детей жили в коммунальной квартире, им было не до этого. А сейчас появилось образование, детей хотят меньше. Один родитель задумывается: «Что я буду делать со своим единственным ребенком?» — и начинает уделять этому много времени», — пояснила психиатр.

При этом, по мнению Строговой, физическое наказание может быть разным. Одно дело, если мать шлепнула ребенка за то, что он едва не попал под машину и затем извинилась, а другое — если насилие используется как регулярная практика.

По ее словам, если применять физическую силу в качестве довода, что «тебя можно бить, твое мнение ничего не значит, ты должен подчиняться тому, кто сильный», это отразится на дальнейшей жизни.

«Это может быть КПТСР (комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. — Ред.), может формироваться расстройство личности, может быть привычная система, что «сильный выживает», «я должен бить других, чтобы выжить», оценка себя может быть полностью подчинена этому физическому насилию», — заключила специалист.

Ранее, в ночь на 18 июня, пьяный житель Екатеринбурга выкинул с балкона 11-летнего сына. Ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

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