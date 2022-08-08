Иммунодиетолог назвала снижающие уровень стресса продукты

Иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова рассказала изданию «Газета.ру» о продуктах, которые помогают человеческому организму бороться со стрессом.

По словам эксперта, небольшой стресс иногда людям даже необходим, поскольку подобные ситуации являются отправной точкой для дальнейших благоприятных перемен в жизни человека.

Однако, когда человек испытывает стресс постоянно, защитные силы организма истощаются и ослабленный организм становится подвержен различным заболеваниям.

Эксперт считает, что для снижения уровня стресса и минимизации его влияния на организм следует придерживаться нескольких простых правил: быть физически активным, употреблять полезную пищу, убрать из жизни вредные привычки, по возможности больше гулять, снизить употребление кофе.

Нутрициолог подчеркнула, что не стоит дожидаться, пока стрессовая ситуация перейдет в хроническую стадию.

«За фазой напряжения всегда должна быть фаза расслабления, когда вы приводите свой организм к балансу», — подчеркнула специалист.

Также Шутова назвала продукты, потребление которых нужно увеличить, чтобы снизить влияние стресса. Это продукты, которые содержат магний: лиственные зеленые овощи, орехи и бобы, семена и цельные зерна. Природными антидепрессантами являются банан, батат, ямс, шпинат, морепродукты. Привести нервы в порядок помогут также горький натуральный шоколад и какао.

Среди других продуктов, которые оказывают мягкую помощь в преодолении стрессовых ситуаций, Шутова назвала чай тулси, ромашку и мелиссу, лист пустырника, а также мяту и чабрец.

Однако перед их употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

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