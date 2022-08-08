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В Петербурге молодой человек утопил девушку в реке Монастырка

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Фото: соцсети
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Молодой человек утопил свою знакомую в петербургской реке Монастырка неподалеку от Александро-Невской лавры. Инцидент произошел в понедельник, 8 августа.

Как сообщает «Ридус», очевидцы обратились в полицию и злоумышленника оперативно задержали. По информации сайта kp.ru, найти его удалось в ночлежке на Кременчугской улице, где он пытался скрыться от сотрудников правопорядка.

Что стало причиной убийства, на данный момент неизвестно. Однако, по свидетельству очевидцев, рядом с местом преступления была разбита палатка. В ней, вероятно, и ночевали задержанный и утопленница в ночь перед случившимся.

Тело девушки уже найдено. На вид погибшей около 30 лет.

2 августа Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого и расчленении его тела. По версии следствия, преступление было совершено в период с 12 по 13 июля. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим другом, после чего убил его и, желая скрыть следы преступления, расчленил труп пилой и вывез его в Ленинградскую область. Орудие убийство мужчина утопил в пруду, отмечает «Газета.Ru».

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