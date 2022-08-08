Спасатель погиб при поиске утонувшего мужчины в Омской области

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту гибели водолаза во время поиска утонувшего мужчины в Омской области. У спасателя отказало кислородное оборудование.

6 августа пятеро жителей региона отправились купаться на реку Иртыш возле рабочего поселка Нововаршавка. 35-летний мужчина решил прогуляться по берегу реки, но оступился и пропал из виду. Самостоятельные поиски потерпевшего не принесли результатов. На следующий день на место происшествия прибыли спасатели и водолазы.

По данным следствия, у одного из водолазов слетел регулятор подачи кислорода, пишет ИА «Город55». 40-летний мужчина начал тонуть. Пострадавшего вытащил из воды коллега. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось спасти жизнь водолаза.

В ходе проверки правоохранительные органы установят все обстоятельства происшествия. Жителям региона напоминают, что купание в необорудованных местах запрещено.