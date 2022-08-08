Здание поликлиники капитально отремонтировали во Владивостоке

Во Владивостоке завершили капитальный ремонт поликлиники краевой клинической больницы № 2. Об этом сообщает региональный минздрав.

Масштабное обновление длилось в течение двух лет. Рабочие отремонтировали крыльцо и внутренние помещения, холлы, санузлы и фасад, а также смонтировали систему видеонаблюдения, пишет ИА PrimaMedia.

Работы на прилегающей территории завершились в этом году. По словам главврача больницы Светланы Бениовой, у поликлиники установили бордюры, обустроили ливневку, нанесли разметку и создали парковочное пространство для пациентов и медперсонала.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», капитальный ремонт учреждения проводился в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства на благоустройство уличной территории были выделены из регионального бюджета.

В 2022 году в рамках программы модернизации ремонтируют 21 объект в 15 медучреждениях Приморья. До конца 2025-го планируется привести в порядок 140 объектов.