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Глава Запорожья подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ

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Глава Запорожья Евгений Балицкий дал поручение избирательной комиссии заняться темой организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией, отметил он в своем Telegram-канале в понедельник, 8 августа.

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Соответствующий указ он подписал на форуме общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. До этого проект был презентован форумчанам, после чего они единогласно выразили поддержку.

Ранее в понедельник стало известно о выходе Запорожья из состава Украины насовсем. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов подчеркнул, что Киев в курсе настроений граждан освобожденных территорий и стремления присоединиться к РФ.

7 августа Зеленский сделал заявление о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае организации референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем военных России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал лидера Украины Владимира Зеленского обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов. Также пресс-секретарь президента РФ порекомендовал украинскому лидеру спросить у своих граждан, почему многие из них не хотят жить в его стране.

23 июля Балицкий сказал о том, что подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Референдум должен пройти осенью. Как отметил Балицкий, Запорожская область имеет возможность получения гарантии безопасности лишь как субъект России.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в ЛДНР значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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