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СВР: Польша организовала скупку продукции украинского сельхоза по бросовым ценам

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Варшава реализует план по установлению контроля над самыми перспективными отраслями экономики Украины, в первую очередь над сельским хозяйством, организовав в соседней стране скупку урожая по низким ценам. Об этом 8 августа заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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«Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство», — говорится в сообщении.

Затем, как утверждают в российской спецслужбе, предполагается скупить их активы и земли по бро­совым ценам.

«Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по $30 за 1 т, что почти в 5 раз дешевле реальной стоимости этого продукта», — уточнили в пресс-бюро.

Отмечается, что одновременно Польша инвестирует средства в созда­ние транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспре­пятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены заметно выше.

В СВР считают, что реализации этих устремлений Варшавы способствуют принятые Верховой радой в конце июля текущего года закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой.

«Таким образом, нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» польским соседям», — заключили в спецслужбе.

Ранее, 11 июля, стало известно, что граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров указал на активное освоение территории Украины польскими властями.

5 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что между Польшей и Украиной больше не будет границы.

28 апреля глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают план захвата Западной Украины. По его словам, предполагается установление контроля без мандата НАТО.

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