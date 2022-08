Более 30 человек в Китае заразились новым видом генипавируса

Китайские и сингапурские ученые выявили новый вид генипавируса «Ланъя», который способен заражать людей и животных. Зарегистрировано 35 случаев инфицирования в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань, сообщил 8 августа китайский информационный портал East Money Information, ссылаясь на опубликованную информацию в журнале The New England Journal of Medicine.

«Клиническими симптомами у пациентов были лихорадка, утомляемость, кашель, тошнота, головная боль, анорексия, нарушение функции печени и почек», — говорится в статье.

Портал напомнил, что в настоящее время нет вакцины или лечения от генипавируса.

Как рассказал «Известиями» ученый-генетик Дмитрий Прусс, обнаруженный в Азии вид генипавируса на самом деле открыли еще четыре года назад. Он выразил мнение, что «Ланъя» вряд ли представляет немедленную угрозу, однако изучать его необходимо.

Прусс уточнил, что авторы статьи по геномному мониторингу подозревают, но не доказали, что вирус вызывал лихорадку у пациентов. Кроме того, неизвестно, есть ли слабо симптоматические носители и возможна ли передача от человеку.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский сообщил телеканалу «360», что выявление нового генипавируса говорит о продолжении эволюционного процесса таких вирусов. При этом, по мнению специалиста, опасность его распространения на территории всей планеты крайне низка.

До этого было известно о двух видах генипавирусов: «Хендра.» и «Нипах». Они способны заражать людей.

