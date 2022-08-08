В МЧС подтвердили гибель трех человек при крушении частного самолета в Коми

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Ухтой в Республике Коми. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что информация о крушении частного легкомоторного самолета Cessna 177 поступила в понедельник в 14:10. Воздушное судно упало при заходе на посадку в 400 м от полосы в лесу. После падения самолет загорелся. На 14:20 пожар ликвидирован на площади 6 кв. м.

Причина крушения устанавливается.

По данным «Комиинформ», самолет выполнял полет по заданию ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» для мониторинга лесопожарной обстановки.

Это уже второе за последние дни происшествие в аэропорту Ухты. До этого 4 августа легкомоторный самолет Piper авиакомпании «Восход» совершил посадку с неисправной стойкой шасси. На борту находились два человека, никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.