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Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»

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В результате ударов российских военных националистическое формирование Украины «Кракен» в Харьковской области утратило боеспособность, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он уточнил на брифинге в понедельник, 8 августа, что за сутки удалось поразить пять пунктов управления, в числе которых точка оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Соледар» неподалеку от населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Конашенков дополнил, что армия РФ сбила также семь украинских беспилотников.

Отмечается, что за тот же период времени уничтожено 150 военных Украины.

По информации Минобороны РФ на 8 августа, с начала проведения спецоперации на Украине военнослужащими РФ ликвидировано 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотников, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 363 зенитных ракетных комплекса, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов.

31 июля генерал-лейтенант сказал, что в Харькове ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации «Кракена» на территории техникума имени Морозова. Тогда Конашенков подчеркнул, что потери противника составили до 350 участников формирования. Кроме того, было уничтожено 11 единиц военной техники.

Продолжается специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за обострения обстановки в ЛДНР после обстрелов со стороны ВСУ. После власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за поддержкой к Москве.

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