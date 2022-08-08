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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 23%

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В России по итогам I полугодия 2022 года выросла средневзвешенная цена нового автомобиля на 23%. Такие данные опубликовало 8 августа агентство «Автостат».

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Эксперты агентства выяснили, что по итогам 6 месяцев 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 316 тыс. рублей. Это на 23% больше, чем за тот же период 2021 года.

Специалисты отметили, что средневзвешенная цена нового автомобиля иностранного бренда в I полугодии текущего года достигла значения 2 млн 686 тыс. рублей, увеличившись на 20%.

Стоимость отечественного автомобиля составила 1 млн 029 тыс. рублей (+31%).

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций: объема двигателя, типу привода, трансмиссии и кузова.

3 августа «Автостат» сообщил, что с 25 по 31 июля 2022 года жители России приобрели 9239 новых легковых автомобилей. Агентство уточнило, что россияне по-прежнему отдают наибольшие предпочтения отечественной марке Lada, доля продаж которой достигла 32,6%.

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