Свыше 1 тыс. детей пострадали от укусов клещей в Оренбуржье

С начала сезона с укусами клещей к медикам обратились свыше 2,6 тыс. человек в Оренбургской области. В числе пострадавших — 1028 детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, наиболее часто к врачам обращались жители Оренбурга, в городе зарегистрировано 764 случая присасывания клещей. В Бузулуке от укусов вредителей пострадали 318 человек, в Новотроицке — 179 человек. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

На исследования в лаборатории поступило больше 5,6 тыс. особей клещей. Девять вредителей были инфицированы вирусом энцефалита, еще 237 клещей переносили боррелиоз.

Энцефалит диагностирован у двоих пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае от укусов клещей пострадали больше 7,5 тыс. человек. Активность вредителей превышает средний многолетний показатель на 15,6%.