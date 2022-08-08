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Анкара заявила о подготовке к новой архитектуре безопасности в Европе

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Фото: Global Look Press/Diego Cupolo
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 8 августа указал на преддверие больших геополитических изменений, передает агентство Anadolu.

Нацформирование «Кракен» утратило боеспособность. Онлайн спецоперации 8 августа
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По его словам, в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса Анкара готовится к новой архитектуре безопасности.

«Эта <спецоперация РФ> рано или поздно завершится. Главное для нас — защита общих интересов. В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому», — процитировало Чавушоглу агентство.

Глава МИД также добавил, что Анкара предпринимает шаги для деэскалации конфликта.

23 июля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства. Он допустил, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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