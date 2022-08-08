Анкара заявила о подготовке к новой архитектуре безопасности в Европе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 8 августа указал на преддверие больших геополитических изменений, передает агентство Anadolu.
По его словам, в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса Анкара готовится к новой архитектуре безопасности.
«Эта <спецоперация РФ> рано или поздно завершится. Главное для нас — защита общих интересов. В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому», — процитировало Чавушоглу агентство.
Глава МИД также добавил, что Анкара предпринимает шаги для деэскалации конфликта.
23 июля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства. Он допустил, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».