РЕН ТВ покажет турниры в Екатеринбурге и Сербии 26 августа

Зрителей РЕН ТВ ждет уникальный бойцовский вечер: 26 августа телеканал покажет турниры в Екатеринбурге и Сербии с участием боксеров Александра Шлеменко и Мурата Гассиева.

Трансляция начнется из Екатеринбурга, где на арене «Уралец» пройдет турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах RCC MMA под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием турнира станет поединок российской звезды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.

Александр «Шторм» Шлеменко прославился участием в турнирах американского промоушена Bellator MMA. Он является одним из самых успешных бойцов в истории организации по итогам 12 одержанных побед. Шлеменко — дважды обладатель Гран-при Bellator, трижды защитил чемпионство в Bellator в среднем весе.

Александр Илич по прозвищу Джокер находится на 22-й позиции в рейтинге лучших средневесов Восточной Европы и, как и его будущий соперник, предпочитает биться на руках, лишь изредка залезая в борьбу.

В соглавном бою зрителей ожидает встреча единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова. На счету Штыркова 20 побед, два поражения и одна ничья. Его соперник провел 11 боев, из которых в 10 одержал победу.

По завершении боев турнира RCC 12 зрители перенесутся в Сербию, где в Белграде в честь празднования Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии будет проведен турнир «Битва у крепости Калемегдан».

Главным событием вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американца Карлузы Уэлча.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. На его счету 30 поединков, в 28 из которых он одержал победу (21 — нокаутом). У его оппонента, 42-летнего американского боксера Карлузы Уэлча, в копилке 24 боя, 21 из которых он завершил победой (18 — нокаутом). Уэлч является экс-чемпионом мира IBA в супертяжелом весе.

В соглавном бою на ринг выйдут российский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории Артем Агеев, и профессиональный боксер из Грузии Георгий Умекашвили.

6 августа российский боксер Вячеслав Дацик решением судей победил американца Джеффа Монсона в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В первом раунде Дацик исполнил свой коронный прием, однако Монсон был готов к нему, после чего перевел россиянина в партер. Второй раунд остался за Дациком. Он активно бомбардировал Монсона увесистыми ударами и дразнил противника.