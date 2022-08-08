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Инвесторы попросили ЦБ не ограничивать торговлю иностранными акциями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Частные инвесторы попросили Центробанк не вводить ограничения на торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Ограничения еще не являются законом, но ЦБ уже предложил брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг», — пояснили инвесторы в своем обращении в интернете, которое подписали более 11 тыс. человек.

По мнению экспертов Национальной ассоциации участников фондового рынка, запрет на операции неквалифицированных инвесторов с иностранными бумагами лишит их возможности диверсифицировать свои портфели и снизит интерес к инвестициям в отечественные активы.

Согласно опросу инвестиционного портала «Смартлаб», если новые ограничения будут введены, 39% респондентов перестанут торговать на бирже, 36% попытаются получить статус квалифицированного инвестора, еще 25% переведут активы иностранному брокеру.

Представители инвесторов подчеркнули, что осознают возможные риски, но хотели бы самостоятельно определять свою инвестиционную политику.

20 июля ЦБ направил письмо брокерам с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги иностранных эмитентов. При этом регулятор предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей порог размера активов, начиная с которого инвестор может стать квалифицированным.

4 августа Центробанк обнародовал обновленный документ для общественного обсуждения, в котором допустил возможность того, что частные инвесторы смогут торговать бумагами из дружественных стран при выполнении ряда условий.

По версии Центробанка, ограничения должны защитить россиян от инфраструктурных рисков, которые появились из-за санкций Запада. Часть иностранных активов розничных инвесторов уже заблокирована.

Количество частных инвесторов с ненулевыми счетами в России достигает 8,5 млн человек. В последние месяцы их доля в общем объеме торгов акциями превысила 75%.

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