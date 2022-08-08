Инвесторы попросили ЦБ не ограничивать торговлю иностранными акциями
Частные инвесторы попросили Центробанк не вводить ограничения на торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Ограничения еще не являются законом, но ЦБ уже предложил брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг», — пояснили инвесторы в своем обращении в интернете, которое подписали более 11 тыс. человек.
По мнению экспертов Национальной ассоциации участников фондового рынка, запрет на операции неквалифицированных инвесторов с иностранными бумагами лишит их возможности диверсифицировать свои портфели и снизит интерес к инвестициям в отечественные активы.
Согласно опросу инвестиционного портала «Смартлаб», если новые ограничения будут введены, 39% респондентов перестанут торговать на бирже, 36% попытаются получить статус квалифицированного инвестора, еще 25% переведут активы иностранному брокеру.
Представители инвесторов подчеркнули, что осознают возможные риски, но хотели бы самостоятельно определять свою инвестиционную политику.
20 июля ЦБ направил письмо брокерам с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги иностранных эмитентов. При этом регулятор предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей порог размера активов, начиная с которого инвестор может стать квалифицированным.
4 августа Центробанк обнародовал обновленный документ для общественного обсуждения, в котором допустил возможность того, что частные инвесторы смогут торговать бумагами из дружественных стран при выполнении ряда условий.
По версии Центробанка, ограничения должны защитить россиян от инфраструктурных рисков, которые появились из-за санкций Запада. Часть иностранных активов розничных инвесторов уже заблокирована.
Количество частных инвесторов с ненулевыми счетами в России достигает 8,5 млн человек. В последние месяцы их доля в общем объеме торгов акциями превысила 75%.