Около 4,7 тыс. га территорий обработали против борщевика в Подмосковье
За минувшую неделю около 4,7 тыс. га земли обработали против борщевика в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда правительства региона Георгия Филимонова.
В области ведется третий этап борьбы с опасным сорняком. На текущий момент борщевик уничтожили на 80% общей площади поражения. Наибольший объем работ выполнен в Можайске, Клину, Талдоме и Сергиевом Посаде.
Ожидается, что третий этап обработки против борщевика завершится на этой неделе.
В Мурманской области за месяц зарегистрировали 60 обращений от местных жителей о разросшемся борщевике. Жалобы поступили из 10 муниципалитетов. В регионе организован покос сорняка.