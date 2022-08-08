Компании из ЕС попросили британцев очистить газ от опасных примесей

В поставляемом из Великобритании в Евросоюз (ЕС) газе обнаружены опасные примеси. В связи с этим несколько европейских энергетических компаний призвали оператора единой системы Соединенного Королевства National Grid принять срочные меры для снижения их уровня, сообщает 8 августа газета Financial Times.

Так, среди организаций упомянуты бельгийская Fluxys, французская EDF и немецкая Security Energy for Europe. В числе опасных для здоровья веществ отмечены «радиоактивные», «токсичные», «пирофорные» и легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом. Несмотря на их наличие, National Grid запросил у британского энергорегулятора Ofgem разрешение на временное увеличение максимально возможного объема газа.

При этом, как отмечает Financial Times, наличие твердых веществ в газе в незначительных количествах допустимо и даже нормально, однако с апреля уровень вырос до опасного.

29 июля сообщалось, что из-за отсутствия поставок газа из России и по причине введенных против нее рестрикций Великобритания переплатила 5000% за электричество.

Ранее, 25 июля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

О плане по сокращению спроса на газ ЕК сообщила 20 июля. Первоначально эта цель будет добровольной для каждой из стран ЕС, но может стать и обязательной, если комиссия объявит чрезвычайную ситуацию.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут цены и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.