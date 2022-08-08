Реклама
Прямой эфир
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 23%
Мир
Анкара заявила о подготовке к новой архитектуре безопасности в Европе
Туризм
Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян
Мир
Тайвань проведет собственные военные учения с боевыми стрельбами
Мир
Компании из ЕС попросили британцев очистить газ от опасных примесей
Мир
На Украине могут запретить россиянам въезд в страну на 50 лет
Мир
МИД рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде
Экономика
Правительство ФРГ исключило запуск трубопровода «Северный поток – 2»
Мир
Глава Запорожья подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ
Авто
Рефрижератор Ford Transit лидирует по остаточной стоимости в РФ
Мир
ВС РФ уничтожили около 150 боевиков ВСУ под Харьковом
Мир
Чехия второй день подряд не выдала ни одной визы украинским беженцам
Сюжет:

МИД рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде

Захарова: в МИДе рассмотрят ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде в страну
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления силовиков на россиян при въезде в страну. Об этом 8 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отказ от веры: от русских в Латвии требуют предать свои убеждения
За поддержку СВО пригрозили лишать гражданства страны

Дипломат напомнила о недавнем высказывании министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, что протесты Москвы из-за отношения к въезжающим россиянам, бессмысленны. По мнению Захаровой, слова Ринкевича лишний раз доказывают, что Рига не собирается исправлять ситуацию.

«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — написала она в Telegram-канале.

Информация о том, что россиян, отказавшихся подписать документ с осуждением действий властей РФ, перестали пускать в Латвию, появилась в конце июля. На этом фоне 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка, которой там выразили протест и вручили ноту в связи с давлением на россиян при въезде в республику.

Ринкевич в ответ заявил, что Латвия продолжит «действовать в интересах безопасности».

Кроме того, министр предложил Евросоюзу запретить выдачу россиянам туристических виз. Сама Латвия объявила о прекращении выдачи въездных документов для граждан РФ 5 августа. Исключение составляют случаи въезда на похороны близких родственников.

Вместе с тем вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» отметил, что Латвия не выдает россиянам турвизы еще с весны 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022