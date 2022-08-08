МИД рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде
Россия рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления силовиков на россиян при въезде в страну. Об этом 8 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила о недавнем высказывании министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, что протесты Москвы из-за отношения к въезжающим россиянам, бессмысленны. По мнению Захаровой, слова Ринкевича лишний раз доказывают, что Рига не собирается исправлять ситуацию.
«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — написала она в Telegram-канале.
Информация о том, что россиян, отказавшихся подписать документ с осуждением действий властей РФ, перестали пускать в Латвию, появилась в конце июля. На этом фоне 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка, которой там выразили протест и вручили ноту в связи с давлением на россиян при въезде в республику.
Ринкевич в ответ заявил, что Латвия продолжит «действовать в интересах безопасности».
Кроме того, министр предложил Евросоюзу запретить выдачу россиянам туристических виз. Сама Латвия объявила о прекращении выдачи въездных документов для граждан РФ 5 августа. Исключение составляют случаи въезда на похороны близких родственников.
Вместе с тем вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» отметил, что Латвия не выдает россиянам турвизы еще с весны 2022 года.