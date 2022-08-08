Песков призвал Зеленского обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов

Все вопросы по поводу проведения референдумов на освобожденных от украинских формирований территориях должны быть заданы исключительно гражданам этих регионов. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обращаться непосредственно к ним, заявил в понедельник, 8 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — пояснил Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля также порекомендовал украинскому лидеру спросить у своих граждан, почему многие из них не хотят жить в его стране.

Говоря о возможной встречи Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, Песков отметил, что предпосылок для нее на данный момент нет, пишет RT.

За день до этого, в воскресенье, Зеленский указал на то, что в случае проведения на неподконтрольных Киеву территориях референдума о вхождении в состав России Украина откажется от переговорного процесса.

Тогда же заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона ведут консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России, они рассчитывают, что жители в течение месяца назначат дату его проведения.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ.

23 июля о подписании указа об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».