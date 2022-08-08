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Песков призвал Зеленского обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов

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Все вопросы по поводу проведения референдумов на освобожденных от украинских формирований территориях должны быть заданы исключительно гражданам этих регионов. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обращаться непосредственно к ним, заявил в понедельник, 8 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — пояснил Песков журналистам.

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Официальный представитель Кремля также порекомендовал украинскому лидеру спросить у своих граждан, почему многие из них не хотят жить в его стране.

Говоря о возможной встречи Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, Песков отметил, что предпосылок для нее на данный момент нет, пишет RT.

За день до этого, в воскресенье, Зеленский указал на то, что в случае проведения на неподконтрольных Киеву территориях референдума о вхождении в состав России Украина откажется от переговорного процесса.

Тогда же заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона ведут консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России, они рассчитывают, что жители в течение месяца назначат дату его проведения.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ.

23 июля о подписании указа об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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