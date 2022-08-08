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Турист погиб на Красной Поляне в Сочи после удара молнии

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Фото: ТАСС/Олег Нечаев
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Турист из Уфы погиб в Сочи от удара молнии. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

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Инцидент произошел накануне в районе горного хребта Аибга — около станции канатной дороги «Поляна 2200 метров» в районе тропы «Цирк» на Красной Поляне, отмечает «Газета.Ru». Молния попала в 47-летнего мужчину в тот момент, когда он совершал спуск с горы. От полученного электрического разряда он умер на месте.

По факту гибели туриста проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы, пишет телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт aif.ru, в тот день по громкой связи на канатной дороге объявлялось о надвигающейся грозе. Тем не менее многие отдыхающие все равно предпочли спускаться пешком из-за медленной скорости канатки.

20 мая в казахстанском городе Актобе от удара молнии погиб подросток. При этом молния попала не только в него, но и в 27-летнего мужчину. Ему удалось выжить.

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