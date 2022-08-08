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Высоковольтная ЛЭП «Каховская» повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне обстреляли Запорожскую АЭС. В результате повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом 8 августа сообщили официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях», — сказал он.

Как он уточнил, на атомной электростанции произошел скачок напряжения, который вызвал задымление на открытом распределительном устройстве. При этом среагировала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.

Прибывшие спасатели ликвидировали задымление. Технический персонал станции снизил мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 МВт.

Об атаке на Запорожскую атомную электростанцию со стороны ВСУ сообщалось и ранее. Так, 5 августа стало известно, что украинские военные дважды обстреляли территорию АЭС.

В пресс-службе военно-гражданской администрации города Энергодар 7 августа рассказали, что ВСУ обстреляли станцию ночью из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди 6 августа в беседе с «Известиями» выразила мнение, что Совет Безопасности ООН, Международное агентство по атомной энергии, международное сообщество обязаны срочно собраться и потребовать от Украины прекратить удары по объекту.

8 августа генеральный секретарь Организация Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил: организация надеется, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такие обстрелы могут привести к катастрофическим последствиям для огромной территории.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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