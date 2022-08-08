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Песков рассказал о темах встречи Путина и Кадырова

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Сочи была посвящена социально-экономическому развитию республики. Об этом 8 августа сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, участие чеченских воинов (в спецоперации. — Ред.) и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось. Но главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики», — отметил он на вопрос, чему была посвящена встреча Путина с Кадыровым.

Песков отметил, что Чечня — важный регион и российский лидер каждый раз обсуждает эту тему с главой Чечни.

О встрече Путина с Кадыровым Песков сообщил 6 августа.

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27 июля Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского, передает НСН. Награда получена за вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективное решение имеющих государственное значение задач.

До этого, 7 июля, глава Чеченской Республики встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в регион после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России, заявил Кадыров.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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