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Дело возбудили по факту гибели горнорабочего при обвале на шахте в Якутии

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В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели горнорабочего при обвале на золотодобывающей шахте. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Отслоение горной породы произошло днем 6 августа на участке «Якутское» в Оймяконском районе. На месте погиб проходчик предприятия, еще один рабочий получил травмы.

Пострадавшего доставили в Оймяконскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, множественные рвано-ушибленные раны левой половины лица, пишет ИА YakutiaMedia. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили ИА SakhaNews в пресс-службе республиканской прокуратуры, надзорное ведомство организовало свою проверку и взяло ход расследования уголовного дела на контроль.

К проверке также будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Гострудинспекции. Совместно сотрудники дадут оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, охране труда и другим вопросам.

Отмечается, что золотодобывающая шахта расположена в 220 км от административного центра Оймяконского района — поселка Усть-Нера.

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