Скончался советский космонавт Анатолий Филипченко

7 августа на 95-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил «Роскосмос».

«В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко», ­— сообщается в публикации госкорпорации.

Филипченко — дважды Герой СССР. В октябре 1969 года, будучи командиром корабля «Союз-7», он вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко совершил первый космический полет, длившийся пять суток. Именно тогда впервые в мире был выполнен групповой полет трех космических кораблей совместно с «Союзом-6» и «Союзом-8», отмечает телеканал «Звезда».

Космонавт дважды был награжден медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, а также удостоился двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени и медали «За заслуги в освоении космоса», пишет «Москва 24».